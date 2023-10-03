Житель Татарстана хотел сжечь друзей за то, что его выгнали из компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель деревни Тукай в Аксубаевском районе Татарстана попытался заживо сжечь своих друзей, которые выгнали его из гостей, пишет Telegram-канал Mash Iptash. В результате дом и хозяйственные пристройки сгорели, но люди успели выбраться из горящего здания.

Следствие считает, что в ночь на 2 октября компания друзей отдыхала в доме одного из них. Во время вечеринки собравшиеся распивали алкоголь. В какой-то момент между гостем и хозяевами вспыхнула ссора, после чего мужчину попросили уйти. В отместку он решил убить всю компанию.

Люди смогли спастись самостоятельно, никто не пострадал. Приехавшая на место происшествия полиция задержала поджигателя. Канал утверждает, что для мужчины это не первый арест.

Ранее другой житель Татарстана планировал поджечь боевые машины на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Задержанный заявил, что действовал по указаниям представителей Вооруженных сил Украины. Мужчина также признался, что задумывал совершить поджог базовой станции «Малые Дербышки», расположенной неподалеку от Казани. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Тем временем в Забайкалье диверсант намеревался сжечь военкомат с помощью горящей тряпки. Ранее судимого мужчину задержали на месте происшествия. Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт и умышленном повреждении имущества. Теперь поджигателю грозит лишение свободы до 20 лет.