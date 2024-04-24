Житель Тамбова готовился подорвать энергообъект в городе УФСБ: в Тамбове задержан россиянин за попытку подорвать энергетический объект

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Правоохранители задержали в Тамбове мужчину, который планировал совершить террористические акты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Он намеревался подорвать в городе энергетический объект и поджечь одно из административных зданий областного центра.

УФСБ России по Тамбовской области пресечена противоправная деятельность уроженца Тамбова 1995 года рождения, планировавшего совершить террористический акт и диверсию на территории региона, — говорится в сообщении.

Задания злоумышленник получал через переписку с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. Компоненты для запланированных терактов купил самостоятельно. После совершения теракта планировал выехать за пределы России. Довести дело до конца злоумышленник не смог, так как его задержали сотрудники УФСБ.

Ранее в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров. Материалы переданы следователям.