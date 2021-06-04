Жителя Свердловской области обвинили в убийстве туристки

https://static.news.ru/photo/e65af0dc-c53e-11eb-9e43-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение в убийстве 35-летней россиянки, которая путешествовала по Свердловской области. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 30 мая 2021 года обвиняемый, находясь на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск в Свердловской области, из корыстных побуждений совершил убийство ранее незнакомой ему 35-летней жительницы Пермского края, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после убийства ранее судимый злоумышленник спрятал её тело и похитил принадлежащее ей имущество. Заведено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.

Отмечается, что женщина 30 мая должна была вернуться домой из поездки по соседнему региону. Автомобиль туристки был найден возле водохранилища города Михайловска. При этом банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов города Нижние Серги.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на два месяца арестован бывший работник МВД Сергей Болков, устроивший 30 мая стрельбу по людям из своей квартиры. Его обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Свою вину стрелок признал.