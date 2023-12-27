Житель Стерлитамака заковал в наручники сына экс-жены, которую позже убил Жителю Стерлитамака предъявили обвинение в убийстве бывшей жены

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Жителя города Стерлитамака в Башкирии обвиняют в убийстве бывшей супруги, сообщили в пресс-службе СУ СК России. По данным ведомства, подозреваемый также заковал в наручники несовершеннолетнего сына жертвы и угрожал ему пистолетом.

Следственным отделом по Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 42-летнему жителю деревни Покровка Стерлитамакского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Согласно версии следователей, обвиняемый проник в квартиру бывшей супруги в ночь на 24 декабря, чтобы выяснить отношения. В это время там же находился 16-летний сын погибшей, которого мужчина заковал в наручники и удерживал в помещении, угрожая пистолетом. Когда экс-возлюбленная вернулась домой, между ней и подозреваемым произошла ссора. Во время этого сын женщины сумел сбежать и обратился в полицию через знакомых.

К сожалению, злоумышленник успел нанести потерпевшей несколько ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После совершения преступления местный житель покинул квартиру, но уже на следующее утро его задержали правоохранители.

К сегодняшнему дню с обвиняемым уже провели следственные действия, а также полицейскими назначены судебные экспертизы. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают собирать доказательства.

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