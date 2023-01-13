Житель Соледара сообщил о колоссальных потерях ВСУ РИА Новости: житель Соледара заявил о валявшихся повсюду телах погибших бойцов ВСУ

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Соледара заявил, что в городе ВСУ понесли колоссальные потери. По его словам, которые приводит РИА Новости, тела погибших валялись в городе повсюду.

Потери огромные. Даже на земле [тела] просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно <...>. Остатки тел лежали по всему двору и никто их не забирал, — рассказал горожанин.

Мужчина добавил, что после захода в город украинских войск в их рядах были и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники. Подразделения специально «разбавляли» разными бойцами, чтобы предотвратить такие моменты, как самовольная сдача в плен или дезертирство.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Соледаре уничтожено около пяти бригад ВСУ. По его словам, реальные потери украинской армии могут быть еще выше, так как они не включают иностранных наемников.