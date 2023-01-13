Житель Соледара рассказал о заходе в город российских военных Житель Соледара Шистка рассказал о первых часах после захода в город российских военных

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Житель Соледара Андрей Шистка заявил, что испугался, когда в город зашли российские военные. Испуг прошел, когда понял, что это свои, отметил он в беседе с РИА Новости.

Агентство отмечает, что в настоящее время жителей города ДНР размещают в соседнем Шахтерске. Многие из них, как и Шистка, находились в Соледаре в первые часы после прихода российских военных.

Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: «Братки, пробьем, если все нормально... Не обижайтесь только», — рассказал Шистка.

По словам мужчины, к нему с женой в дом зашли несколько военных, двое проверили подвал.

А когда уже полностью нас проверили — и чай, и сигареты, и покушать, — вспомнил житель Соледара.

Ранее другой житель Соледара заявил, что в городе ВСУ понесли колоссальные потери. По его словам, тела погибших валялись в городе повсюду. Мужчина добавил, что после захода в город украинских войск в их рядах были и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.