Мужчина провалился в яму с семечками и задохнулся Baza: житель Новосибирской области провалился в яму с семечками и задохнулся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирской области скончался после того, как провалился в яму с семенами подсолнечника, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, мужчина задохнулся, спасти его не успели.

По данным Baza, трагедия произошла в селе Половинном Новосибирской области. Водитель грузовика выгружал прицеп с семечками и уронил монтировку в завальную яму, полез в нее и провалился. Спустя некоторое время мужчина скончался от нехватки воздуха.

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