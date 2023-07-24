Пьяный житель Крыма прогонял россиян с пляжа, не стесняясь в выражениях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выругался матом на россиян на пляже Солнечном в Севастополе, сообщило управление МВД России по городу. По информации ведомства, его задержали совместно с оперативниками УФСБ РФ и арестовали на семь суток.

Выходка 52-летнего мужчины попала на камеру. Данная публикация привлекла внимание Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. В ведомстве отметили, что своими высказываниями житель Крыма выражал неуважение к отдыхающим и нарушал общественный порядок.

Гагаринский районный суд на основании предоставленных материалов признал злоумышленника виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, — сообщили в МВД РФ.

Мужчина признался в содеянном. Он принес извинения соотечественникам и назвал свое поведение «невменяемой выходкой». При этом севастополец добавил, что не может точно вспомнить, что именно он сделал.

Ранее житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения попытался заехать на машине в Кремль, заявив, что направляется на деловую встречу. За свою выходку россиянин был задержан, его ждет суд за вождение в нетрезвом виде.

В Брянске тем временем начали проверку видео, на котором подростки танцуют рядом с могилами на Зубовском кладбище. На опубликованных в Сети кадрах видно, что трое несовершеннолетних жителя города распивают вино.