Житель Севастополя пострадал в результате падения украинского дрона Развожаев: один человек пострадал в результате падения дрона в Севастополе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обломки украинского беспилотника упали во дворе частного дома, расположенного в одном из пригородов Севастополя, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в результате инцидента пострадал один человек, у него выявлен перелом руки. Подчеркивается, что жизни севастопольца ничего не угрожает. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

Развожаев также отметил, что обломки беспилотника упали в районе населенного пункта Качи. В результате происшествия серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано. Губернатор призывает крымчан доверять только официальным источникам информации.

Украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать Севастополь в ночь с 6 на 7 ноября. По словам Михаила Развожаева, по меньшей мере пять дронов ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ. Все службы города продолжают работать в штатном режиме.