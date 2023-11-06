Житель села в Тюмени поселил в доме 25 мигрантов в обмен на услугу Житель Тюменской области зарегистрировал в своем доме 25 мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Перевалово в Тюменской области, имеющий двойное гражданство, зарегистрировал в своем доме 25 мигрантов, являющихся его друзьями и родственниками, сообщила пресс-служба МВД. В обмен на это граждане ближнего зарубежья помогали строить ему дом.

По информации ведомства, мужчина не планировал предоставлять им жилье, а лишь осуществлял фиктивную постановку на учет по месту пребывания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По версии полиции, фигурант за период с января по август текущего года незаконно зарегистрировал в своем доме 25 приезжих из ближнего зарубежья, среди которых были земляки и родственники. При этом фактически предоставлять им жилище для проживания он не собирался. В благодарность некоторые мигранты помогали бипатриду строить дом, — говорится в сообщении.

В настоящий момент расследование уголовное дела завершено. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Амурской области тем временем два мигранта незаконно добывали золото и серебро. Драгоценные металлы они попытались вывезти на родину, однако были задержаны в аэропорту. За незаконный оборот им грозит до пяти лет колонии.