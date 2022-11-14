Житель села хранит тело умершего брата из-за нерабочих холодильников морга Mash: житель села хранит тело брата, чтобы доказать факт его убийства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель села Абалаково Краснодарского края Сергей Дьячков хранит тело брата Александра в холодной постройке, чтобы доказать, что он умер насильственной смертью, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По данным канала, о смерти родственника мужчине сообщили лесники, которые в последний раз видели Александра живым.

По их словам, брат Дьячкова пил с ними горячительные напитки 20 сентября. После мужчины пошли на прогулку в лес, а Александр решил остаться в постройке и поспать на диване. Когда лесники вернулись, брат Дьячкова упал — ему стало плохо. На место прибыла скорая помощь, врачи констатировали смерть. По словам очевидцев, как пишет Kras Mash, до прибытия медиков из постройки доносились громкие крики.

Брат погибшего уверен в том, что его родственника убили. По его словам, на теле Александра были многочисленные ссадины, а на лице следы крови. Но результаты экспертизы показали, что причиной смерти является некроз поджелудочной. Дьячков сохранил тело брата, чтобы расследование не прекратилось. По его словам, в местном морге не работают холодильники, и ему пришлось положить тело в гроб, наполненный льдом.

Ранее стало известно, что житель Казани забил до смерти и пытался расчленить друга за недожаренный шашлык. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина сам вызвал полицию и признался в содеянном.