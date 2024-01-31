Дрон-камикадзе сбросил взрывчатку на мужчину в Белгородской области Гладков: один человек ранен при атаке дрона ВСУ на Богун-Городок

Вооруженные силы Украины повторно атаковали село Богун-Городок Борисовского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ранения получил местный житель.

Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица, — сказал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшего направили в центральную районную больницу. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.

Несколькими часами ранее ВСУ уже атаковали Богун-Городок. Губернатор сообщил, что украинский дрон-камикадзе скинул два взрывных устройства. В тот раз никто не пострадал, но повреждения получили два автомобиля, а в одном частном доме выбило стекла.

До этого беспилотники ВСУ атаковали села Мокрая Орловка и Дроновка Грайворонского округа. Глава региона уточнил, что никто не пострадал. В Малой Орловке были повреждены КамАЗ и линия газоснабжения, в Дроновке — экскаватор и линия электроснабжения, жители двух улиц остались без света.