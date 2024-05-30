Житель Самары выслеживал девочек и предлагал им непристойные вещи В Самаре задержан пристававший к девочкам мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Самары, который приставал к несовершеннолетним девочкам, пишет «Главное.ru». По данным издания, мужчина выслеживал школьниц на улице.

Сообщается, что накануне, 29 мая, мужчина проследовал за школьницей в подъезд и зашел вместе с ней в лифт. На преступление он не решился, заметив камеру, и сбежал с места происшествия. Спустя некоторое время в этот же день он заприметил школьниц в парке 50-летия Октября и по аллее Юных Пионеров. Утверждается, что он ходил за ними, а когда девочки остались одни, разговорился с ними и стал предлагать непристойные вещи. Несовершеннолетние пожаловались родителям, те сразу же обратились в полицию. Сообщается, что подозреваемого задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Санкт-Петербурге задержали, предположительно, семью педофилов. Известно, что их подозревают в совращении своих детей — четырехлетнего сына и семилетней дочери. На время расследования их поместили в изолятор.

До этого в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери. Суд установил, что гражданин подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021-го по сентябрь 2022 года.