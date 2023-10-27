Житель Сахалина выловил более 200 горбуш и оказался на скамье подсудимых

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Следователи Макаровского городского округа Сахалина возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выловившего более 200 горбуш и заготовившего 73 килограмма икры, сообщает издание «МВД Медиа». По его данным, жителя села Горный обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Помимо мужчины, уголовное наказание также грозит двум его подельникам.

Следователи отмечают, что в конце лета 2023 года мужчина поймал на реке Марковке 20 горбуш с помощью запрещенного орудия лова. Спустя несколько дней он вместе с односельчанами выловил на реке Туровке еще 190 горбуш и извлек почти 70 килограммов икры. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 2,4 млн рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее российские пограничники задержали браконьера на побережье залива Петра Великого. В ходе обыска у мужчины обнаружили 10 тысяч живых особей трепанга. Согласно действующему законодательству, ловля этих морских животных в России запрещена. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы в зависимости от того, как будет квалифицировано преступление. Всех выловленных браконьером трепангов выпустили в море.