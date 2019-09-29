https://static.news.ru/photo/aa3036fc-e2b0-11e9-bcba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Победителем соревнования по сбору грибов, прошедшего недалеко от деревни Ласково в Рязанском районе Рязанской области, стал Виктор Кубельский.

Состязание началось рано утром и закончилось поздно вечером. Один из участников Виктор Кубельский принёс к судейскому столу более 17,5 кг грибов и был признан победителем. Мужчина побил рекорд прошлого года — 12 кг грибов, передаёт издательство « Пресса ».

Рассказать, где набрал столько грибов? Ни за что! Разве настоящий грибник свои заветные места выдаст? И не уговаривайте! Кому суждено какой гриб найти, тот его найдёт обязательно, — рассказал чемпион.

Ранее News.ru писал, что домашние консервы из грибов могут быть опасными для здоровья. В таких продуктах при недостатке кислорода развиваются споры, выделяющие ботулотоксинат. Это вещество является одним из самых опасных ядов и при поздней диагностике или отсутствии должного лечения приводит к смерти.