Житель Рязани вымогал у знакомого деньги за отказ работать на мошенников

Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани на улице Пирогова сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, который вымогал деньги у 21-летнего знакомого. Причиной вымогательств стал отказ молодого человека работать курьером телефонных мошенников, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Рязанской области.

Как уточняет издание, по предварительным данным, злоумышленник хотел получить от знакомого 175 тысяч рублей в виде моральной компенсации за отказ. При этом он оказывал избивал потерпевшего.

Для выплаты долга пострадавший устроился на работу. При передаче 11 тысяч рублей вымогателя задержали полицейские. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Силовики в мае задержали директора PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия, а также журналиста по подозрению в организации анонимных Telegram-каналов, посредством которых преступники вымогали деньги за неразглашение компрометирующего материала. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.