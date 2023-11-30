Житель Рязани пойдет под суд за покушение на пятилетнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Рязани пойдет под суд за покушение на пятилетнего ребенка, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области. Расследование уголовного дела в отношении мужчины 1979 года рождения было завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Как уточняет издание, по данным следствия, в декабре 2022 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался убить дочь своей знакомой. Довести преступление до конца ему помешала мать ребенка.

В Псковской области ранее задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей. О преступлении правоохранителям заявила мать женщины. Тела двух мальчиков она нашла на двухъярусной кровати, а труп восьмилетний девочки находился в деревенском доме. Обвиняемая позже заявила, что удушила детей, потому что устала за ними ухаживать.

По версии следствия, 34-летняя задержанная задушила сыновей в квартире одного из домов города Великие Луки. Она оставила тела и переехала в частный дом в деревню Куньинского района Псковской области, там она убила свою старшую дочь. При этом сама женщина утверждает, что девочка умерла из-за болезни. Суд заключил подозреваемую под стражу, возбуждено уголовное дело.