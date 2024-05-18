Житель Ростовской области рассказал, как убил второклассницу Подозреваемый в убийстве второклассницы в Ростовской области признал вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской в Ростовской области признал свою вину в преступлении, сообщает в Telegram-канале пресс-служба СК по региону. Отмечается, что фигурантом дела является 25-летний Руслан Шингирей.

Как уточняется, мужчина признался, что в день убийства ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее мужчина предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.

По информации РЕН ТВ, тело девочки нашли местные жители на одной из опушек. Также сообщается, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, на допросе путался в показаниях и утверждал, что подвез ребенка и передал третьим людям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила об обнаружении тела второклассницы, которая ушла в магазин и пропала. По ее словам, труп нашли через некоторое время после исчезновения, также был задержан водитель эвакуатора.

До этого в поселке Первомайское в Новой Москве был задержан 16-летний подросток по подозрению в убийстве домработницы. Как уточнили в СК РФ, молодой человек признался, что нанес женщине множественные удары ножом.