Житель Ростовской области неделю жил с трупом убитой им матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Суд приговорил 44-летнего жителя Шахт к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство матери во время конфликта, пишет «КП — Ростов-на-Дону». Мужчина неделю скрывал преступление, продолжая жить рядом с трупом убитой.

Согласно имеющимся данным, местный житель поссорился с 79-летней матерью после того, как она попросила его найти работу и наладить жизнь, женщина также угрожала выгнать его из дома. В результате мужчина набросился на нее.

Мать сказала, что вызовет полицию и меня выгонят из дома. А я не хотел остаться на улице, — объяснил он.

Только через неделю после убийства мужчина пошел к соседу и признался ему в преступлении, попросив вызвать полицию. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело об убийстве.

Хабаровские следователи ранее завершили установление всех фактов убийства 73-летнего пенсионера из поселка Ванино. Подозреваемым в убийстве мужчины стал его сын, который, по версии следствия, поссорился с родителем, а после нанес ему «многочисленные удары стулом».

Жительница Красноярского края прежде расправилась с двумя дочерями, заподозрив мужа в неверности. Третий ребенок женщины не пострадал, но находился в доме во время совершения преступления.