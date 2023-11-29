Житель Ростовской области хранил под кроватью гранатомет Полиция изъяла у жителя Ростовской области гранатомет времен войны во Вьетнаме

Сотрудники полиции Аксайского района Ростовской области изъяли у местного жителя американский гранатомет М72А5, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчина хранил его под своей кроватью. Отмечается, что данный гранатомет применялся армией США во время войны во Вьетнаме и Ираке, а также был замечен у украинских солдат в зоне проведения специальной военной операции.

Противотанковое оружие стоимостью свыше тысячи долларов было найдено в доме 41-летнего жителя Аксайского района. Как он попал к мужчине неизвестно. В ходе обследования изъятого гранатомета выяснилось, что он находился полностью в рабочем состоянии.

Как сообщалось ранее, в Курске сотрудники полиции обнаружили готовую к применению ручную гранату РГД-5. Она была найдена в тайнике, оборудованном в разломе дерева. Отмечается, что тайник был расположен рядом с одной из местных автозаправок. Сотрудники правоохранительных органов обследовали всю прилегающую территорию, однако так и не нашли других боеприпасов. По факту инцидента проводится проверка.

Схрон с оружием также был обнаружен в Истринском городском округе Московской области. Он был спрятан в трансформаторной подстанции. Сотрудники полиции изъяли автоматы, самозарядную винтовку Токарева (СВТ-40), а также гранаты и патроны.