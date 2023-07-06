Житель Ростова-на-Дону провалился в «дорожное озеро» посреди города «Подъем»: житель Ростова-на-Дону провалился в дорожную яму, появившуюся из-за ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Ростова-на-Дону провалился в дорожную яму, которая образовалась из-за ремонта тепловых сетей, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на мэрию города. По словам местных властей, в трубопроводе под Ворошиловским проспектом нашли «дефект», который решили исправить. На месте ремонта было ограждение, но его смыло ливнем.

Для организации подготовительных работ к замене теплотрассы была выполнена шурфовка тепловой сети и выставлены необходимые ограждения. Из-за неблагоприятных погодных условий ограждение было повреждено ливнем, — отметила мэрия.

Власти города уточнили, что ограждение было восстановлено, теплосеть заменили, а на месте ямы уложили асфальт.

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