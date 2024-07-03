Житель российского села пострадал от атаки беспилотника ВСУ Гладков: житель белгородского села был ранен в результате атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали села Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, есть один пострадавший.

В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель — мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, — написал глава области.

Гладков добавил, что после артиллерийского обстрела села Мокрая Орловка поврежден частный жилой дом. Информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородского района. В селе Веселая Лопань пострадал мужчина. 2 июля населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов снова подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Минобороны России сообщали, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражены над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях информации нет.