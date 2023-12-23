Житель российского села погиб при обстреле ВСУ Губернатор Старовойт: житель Курской области погиб при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Житель Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, украинская армия несколько раз атаковала село Алексеевка в Глушковском районе, выпустив около 40 снарядов.

Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего, — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что в результате атаки ВСУ были повреждены жилые дома, административные здания и социальные объекты. Помимо этого, нарушена работа линии электропередачи. Специалисты приступят к восстановительным работам, когда в районе обстрела будет обеспечена безопасность. Власти Курской области пообещали оказать помощь местным жителям в ремонте поврежденного имущества.

Ранее ВСУ обстреляли курское село Олешня, в результате чего один из снарядов попал в дом. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Раненых госпитализировали в местную больницу и оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Жилой дом, куда попал украинский снаряд, получил серьезные повреждения.