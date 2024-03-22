Житель российского поселка получил ранение при обстреле ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино, пострадал один мирный житель

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, осколочное ранение получил местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь. Также повреждения получили несколько жилых домов.

Повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Обязательно поможем в восстановлении пострадавшего имущества, — написал глава региона.

Днем ранее ВСУ уже обстреливали Теткино. Тогда в результате атаки получили повреждения восемь частных домов. В частности, осколками снаряда были посечены заборы, окна и крыши. Кроме того, часть населенного пункта осталась без света — линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела.

21 марта Старовойт пояснял, что Теткино подвергается атакам со стороны украинской армии в течение 10 дней подряд. Одна из таких атак закончилась тем, что в населенном пункте была повреждена газовая труба.

Накануне под обстрел ВСУ попал поселок Краснооктябрьский в Курской области. Как сообщил Старовойт, было зафиксировано пять прилетов по населенному пункту. В результате атаки получила повреждения линия электропередачи, из-за чего часть поселка осталась без света.