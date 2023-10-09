Житель Приморья застрелил спящую собаку и выбросил ее тело в кусты

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В Приморье водитель легкового авто застрелил из окна спящую на улице собаку, кадры опубликовал Telegram-канал портала PrimaMedia. На записи видно, что мужчина проезжает мимо лежащего на газоне питомца и совершает выстрел. Позднее он выходит из машины и оттаскивает собаку за лапы.

По данным PrimaMedia, нападение произошло 9 октября рано утром в поселке Трудовое Приморского края.

Все произошло в 05:15 (22:15 8 октября по московскому времени. — NEWS.ru). Мужчина приехал на автомобиле, застрелил собаку и, дождавшись ее смерти, оттащил ее в кусты, — рассказал очевидец произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Крыму неизвестные оставили на помойке парализованную таксу. Изувеченного пса спасли местные волонтеры. Сейчас животному подыскивают любящую семью.

3 октября стало известно, что на Кубани дети издевались над котенком во дворе в поселке Мостовской в Краснодарском крае, а потом попытались его заживо закопать. Действия живодеров пресекла прохожая и отчитала их. Котенка забрали волонтеры на передержку, а подразделение по делам несовершеннолетних разыскивает участников инцидента, чтобы провести с ними беседу.

До этого в ДНР живодер в маске прострелил собаке голову из арбалета. Злоумышленник скрылся, раненого пса удалось отыскать местным жителям. Оказалось, что пса привезли из соседнего города и бросили на улице.