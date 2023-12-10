Житель Приморья застрелил родственника и подался в бега В Партизанске мужчина застрелил своего дядю и скрылся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Житель Партизанска застрелил своего дядю из ружья и попытался скрыться на машине, сообщает KP.RU. Полицейские нашли автомобиль стрелявшего на автозаправочной станции в поселке Сибирцево, после чего задержали беглеца.

Выяснилось, что 58-летний мужчина пришел домой к своему 34-летнему племяннику, между ними вспыхнул конфликт. Тогда молодой человек достал из сейфа оружие и выстрелил родственнику в грудь. После этого сел в машину и уехал на глазах у соседей, которые услышали звуки выстрелов и обратились в полицию.

Ранее лейтенант полиции умер из-за огнестрельного ранения в голову в последний день своего отпуска. В него выстрелил родной дядя в Тулунском районе Иркутской области, где родственники решили вместе поохотиться. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

До этого в Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за того, что тот слушал музыку на полной громкости. Момент убийства запечатлела на телефон маленькая девочка из окна дома. На видео видно, как один мужчина бьет другого ножом. Убийца соседа попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан. Похожий случай произошел в Анкаре: мужчина застрелил соседей во время конфликта из-за шума. Во время последней ссоры 72-летний недовольный житель дома взял винтовку и расстрелял пять человек из одной семьи. Среди убитых были двое детей.