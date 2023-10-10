Житель Приморья следил за военными объектами России для украинской разведки

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, обвиняемого в государственной измене, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления ведомства. По его данным, мужчина следил за объектами военной инфраструктуры России по заданию украинской разведки.

ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. <...> Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края, — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что обвиняемый полностью осознавал, что действует против безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. В настоящий момент приморец находится под стражей, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее управление ФСБ по Иркутской области опубликовало кадры задержания в Ангарске 23-летнего мужчины. Он подозревается в работе на украинские спецслужбы. По данным силовиков, россиянин передавал Украине сведения о предприятии, на котором работал.