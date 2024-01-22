Красноярец обвинил сожительницу в попытке улететь с бомбой на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярского края обратился в полицию с ложным доносом, в котором обвинил экс-возлюбленную в намерении улететь на Украину вместе со взрывчаткой, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, так мужчина пытался вернуть бросившую его сожительницу. Его задержали.

Инцидент произошел 14 января. В дежурную часть аэропорта Емельяново позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница находится в терминале № 1 и собирается покинуть город вместе со взрывчаткой. Заявитель утверждал, что женщина планирует отправиться на Украину через Москву.

Полицейские оперативно обнаружили и задержали женщину, но бомбы при ней не нашли. Она объяснила, что несколько дней назад рассталась с заявителем и решила поехать к бывшему мужу в зону проведения СВО. Оказалось, что экс-возлюбленный ложным доносом пытался сорвать ее вылет. Его задержали спустя два дня в Абакане.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, попытавшегося поджечь один из объектов Минобороны России. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанный признал свою вину, суд заключил его под стражу.