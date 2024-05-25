Житель Подмосковья силой затащил школьницу в машину и изнасиловал SHOT: школьница из Подмосковье стала жертвой изнасилования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье местный житель силой затащил в свою машину шестиклассницу и изнасиловал ее, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

13-летняя Алиса накануне днем шла от дома в дачном поселке под Мытищами и увидела в конце улицы черную иномарку — китайский седан Kaiyi e5. Внутри сидел мужчина, который сначала угрожал ребенку, а после схватил за руку и силой затащил в машину, где надругался над ним.

По информации канала, испуганная девочка после этого побежала домой, где рассказала о произошедшем маме. Авторы канала утверждают, что преступника оперативно задержали, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Ранее в Калининграде областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного 35-летнего жителя, который надругался над 14-летней школьницей. Мужчина познакомился с девочкой в соцсети и предложил провести для нее фотосессию. Он уговорил школьницу сняться в нижнем белье, начал ее домогаться, а после угрожал слить в Сеть ее фото, если она не встретится с ним снова. Во время встречи он «совершил преступления против ее половой неприкосновенности».