Житель Подмосковья проломил череп, упав на катке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье 32-летний местный житель проломил череп, упав на катке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина сильно ударился головой и на некоторое время потерял сознание. Затем у него начались судороги и рвота. Пострадавшего доставили в Долгопрудненскую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи выявили у мужчины мозговую травму и перелом черепа. Было приятно решение проводить экстренную операцию по трепанации и удалению острой гематомы. Нейрохирург Шамиль Сагариев уточнил, что после хирургического вмешательства пациента перевели в отделение реанимации.

После операции пациент находился под усиленным наблюдением в палате интенсивной терапии отделения реанимации, а затем был переведен в палату нейрохирургического отделения, — рассказал врач.

Сейчас состояние мужчины стабилизировалось. Пациент ждет выписки домой.

Глава столичной федерации фигурного катания Нина Мозер ранее сообщила, что 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой, упав с рук партнера. Вместе с 17-летним партнером Марком Бреславским она докатала короткую программу на 42,51 балла. После этого ее госпитализировали. Спортсмены тренируются у Сергея Рослякова и Бетины Поповой.