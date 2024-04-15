Житель Подмосковья порезал горло девушке на глазах ее бабушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы задержали жителя Мытищ, который угрожал пенсионерке убийством и порезал горло ее внучке, сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии. Пострадавшая 25-летняя девушка госпитализирована. По данным ведомства, задержанный находился в невменяемом состоянии.

В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 23-летнего мытищенца, ударившего ножом девушку в шею. Правонарушитель находился в невменяемом состоянии и не смог объяснить свои действия, — сказано в сообщении.

Как выяснили в Росгвардии, мужчина начал конфликтовать с женщиной на улице, после чего напал на девушку и убежал на территорию детской больницы. Правоохранители задержали его спустя несколько минут. Врачи диагностировали у пострадавшей глубокое резаное ранение шеи.

Ранее в подмосковном Видном мужчина избил знакомую и нанес ей три ножевых ранения за оскорбление жены. Инцидент произошел около кафе в Советском проезде и попал на камеру видеонаблюдения. По факту попытки убийства возбуждено уголовное дело. Потерпевшей оказана медицинская помощь, сейчас она находится на стационарном лечении. Обвиняемый и пострадавшая — граждане Узбекистана.