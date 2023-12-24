Житель Подмосковья получил сковородой в лоб и заявил на жену в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Ногинска написал заявление на свою жену, после того как получил от нее сковородой в лоб, пишет Telegram-канал SHOT. Сделал он это после выписки из больницы, куда попал с ушибом головы.

36-летняя женщина и ее 32-летний муж в день ссоры отдыхали вместе за распитием спиртного. В какой-то момент между ними произошел конфликт и супруга схватилась за сковороду. Теперь в истории разбираются правоохранители.

Ранее в Индии 38-летняя жительница города Пуна ударила своего 36-летнего мужа в нос за то, что он не захотел вести ее в Дубай и не вручил никаких подарков на день рождения. Мужчина потерял сознание и скончался в больнице от сильного кровотечения. Женщину задержали, ей грозит тюремный срок. В браке супруги прожили шесть лет.

До этого жительница подмосковного Клина три раза вонзила кухонный нож в пьяного супруга. Они отдыхали в кафе. Там он ее приревновал и ушел домой. Уже дома между ними произошла ссора, во время которой он начал избивать ее на глазах детей 11 и 14 лет. Тогда женщина и схватилась за нож. Раненый, мужчина вышел из квартиры и попросил соседку вызвать полицию. Правоохранителям он объяснил, что сам неудачно упал на лезвие.