Житель Подмосковья избил сторожевую собаку из мести за своего питомца Житель Ступино избил сторожевую собаку и попал на видео

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Подмосковном Ступино житель садоводческого товарищества избил палкой сторожевую собаку, считая, что она травмировала его питомца, сообщает Telegram-канал Baza. Сцена расправы была снята камерой видеонаблюдения. Пострадавшее животное доставлено в ветклинику.

Как стало известно каналу, мужчина на какое-то время уехал из дома, оставив принадлежащего ему шпица на улице. По возвращению он обнаружил, что его питомца кто-то поранил. Мужчина решил, что на шпица напал сторожевой пес по кличке Чип и пошел ему мстить. При этом жителям товарищества известно, что Чип не выходит за пределы своего участка.

Избитую собаку обнаружили на следующий день. Угрозы для ее жизни нет, но потребуется лечение.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как женщина избивает пса. Она затащила собаку в лифт за ошейник и нанесла ей несколько ударов. Выяснилось, что женщина является дрессировщицей. Свое поведение она объяснила тем, что «психанула немножко». При этом добавила, что ударила собаку в воспитательных целях.