Житель Подмосковья донес на микроблогера за пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Подмосковья донес на микроблогера за пропаганду ЛГБТ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Как выяснили авторы канала, зрителю не понравилось, что в роликах молодой человека показывал свою жизнь, делал обзоры косметики и говорил о себе в женском роде.

Пользователь оказался возмущен таким контентом и написал заявление в полицию. В обращении он попросился провести проверку в отношении блогера, поскольку тот, по мнению жителя Подмосковья, пропагандирует ЛГБТ и смену пола.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

В конце октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.