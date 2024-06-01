Житель Петербурга упал в Неву во время празднования Дня города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга упал в Неву во время празднования Дня города. Сейчас 59-летний мужчина находится в Мариинской больнице в состоянии клинической смерти, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что, судя по его соцсетям, петербуржец нередко фотографируется, забравшись повыше или сидя на ограждениях.

По данным издания, происшествие случилось в ночь на 1 июня на Дворцовой пристани. Жителя Приморского района в бессознательном состоянии вытащили из холодной воды очевидцы. До приезда скорой помощи его пытались откачать. В состоянии клинической смерти местного жителя госпитализировали в Мариинскую больницу, за его жизнь борются врачи.

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Несколько дней назад из Большого Головинского пруда в Москве достали посиневшее тело женщины. Страшную находку недалеко от лодочной станции сделали дети. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей.