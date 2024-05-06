Житель Петербурга угрожал убить «заложников» из-за сломанного телевизора Петербуржца приговорили к ограничению свободы за ложные сообщения о терактах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга Игоря Кочкина признали виновным в шести эпизодах по статье о ложном сообщении про теракт, передает объединенная пресс-служба судов города. Его приговорили к ограничению свободы на 1,5 года. 22 мая и 23 декабря прошлого года мужчина, будучи пьяным, звонил в экстренные службы. Сначала он утверждал, что взорвет гранатой рабочих на чердаке дома.

Кроме того, просил связать его с ФСБ, указывая, что в противном случае он взорвет балкон, позднее сообщал, что взял пять человек в заложники и собирается убивать их через каждые пять минут, следующие два раза указывал, что взорвет бомбу, — сообщили в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что Кочкин не может передвигаться и постоянно находится дома. У него сломался телевизор, он звонил не туда, поэтому не дождался помощи, из-за чего перешел к угрозам.

Ранее 10-летняя девочка в Дагестане позвонила в экстренные службы с сообщением о минировании нескольких школ Махачкалы. Ребенок учится в третьем классе в одной из школ Хасавюртовского района.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что массовый обзвон экстренных служб России с ложными сообщениями о минировании был зафиксирован сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, звонки производились с территории Украины.