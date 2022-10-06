Петербуржец связал и изнасиловал школьницу В Санкт-Петербурге мужчина пригласил 16-летнюю школьницу в отель, где связал и изнасиловал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге молодой человек связал и изнасиловал 16-летнюю школьницу в отеле на Старо-Петергофском шоссе, сообщает «Фонтанка». По данным издания, девушка поехала на свидание, в отеле молодые люди распивали спиртное. Позже ее обнаружили с ссадинами и гематомами на ногах.

53-летний отец школьницы обратился в полицию с требованием наказать насильника. По факту произошедшего проводится проверка. Как сообщает источник, пострадавшая живет в полной, но неблагополучной семье и состоит на учете в детской комнате полиции.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого в домогательствах к 10-летней девочке в торговом центре. Инцидент произошел в лифте ТЦ «Константиновский» в Пушкинском районе. Местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее малолетняя дочь зашла в лифт, а там незнакомый мужчина пытался уговорить ее пойти с ним. Момент с приставаниями мужчины к ребенку попал на видео.