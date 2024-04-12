Житель Петербурга со второго раза убил молодую жену Mash: в Петербурге уроженец Азербайджана зарезал молодую жену

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В Санкт-Петербурге 42-летний житель поселка Шушары убил молодую супругу, которая младше его на 15 лет, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, два месяца назад мужчина уже пытался убить девушку, но тогда она смогла отбиться от агрессора.

Канал сообщил, что речь идет о паре из Азербайджана, проживавшей в доме на Старорусском проспекте: мужчина, вооружившись ножом, набросился на девушку и нанес ей множество ударов, от которых она скончалась на месте. Как уточняет Telegram-канал, мотивы преступления пока неизвестны, но в вечер убийства мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

По информации канала, в январе в квартиру пары уже приезжала полиция — тогда глава семейства голыми руками пытался задушить свою избранницу, но девушке удалось вырваться. Telegram-канал отметил, что после обращения пострадавшей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, поскольку эта статья не предполагает ареста.

Ранее в Бурятии приговорили местного жителя к 17 годам колонии по делу о жестоком убийстве вора. По данным следствия, грабитель пробрался в дом, украл телевизор и инструменты, а затем измазал жилище фекалиями.