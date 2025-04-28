Житель Петербурга принял соседа за птицу и выстрелил в него

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Охотник из Санкт-Петербурга отделался штрафом в 500 рублей за то, что выстрелил в своего соседа, пишет Neva.Today. Мужчина перепутал его с крупной птицей, сидящей на дереве.

Инцидент произошел в лесном массиве Тверской области. Мужчина дважды выстрелил дробью из ружья по дереву, где сидел его знакомый. Петербуржец заявил, что стрелял в неясно выраженную цель. Вину он признал, а сосед претензий не имеет.

Ранее неизвестный мужчина выстрелил в лицо 12-летнему мальчику в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось около дома № 48 на Большой Озерной улице. Мальчик сам обратился в травмпункт на Камышовой улице. У него диагностировали ранение в правую скулу.

До этого житель Камчатки угнал машину бывшей жены и устроил перестрелку с полицейскими. В ответ правоохранители использовали табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен. Его задержали и госпитализировали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.