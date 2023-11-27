Житель Петербурга посреди улицы домогался 14-летней девочки «78»: мужчина домогался 14-летней девочки на севере Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Петербурга решил завязать романтическое знакомство с 14-летней девочкой возле станции метро «Академическая», пишет Telegram-канал «78 | Новости». По его данным, мужчина завязал с подростком разговор на пешеходном переходе и, получив отпор, стал преследовать девочку.

Девочка возвращалась из торгового центра домой, когда к ней пристал взрослый мужчина. Подросток не захотела с ним знакомиться, но, поняв, что он следует за ней, дала номер телефона. Она надеялась, что после этого мужчина оставит ее в покое, однако преследователь зажал ребенка возле парадной и начал целовать руки и шею. Девочка смогла оттолкнуть его и убежать домой. Сейчас полиция разыскивает напавшего на подростка.

Ранее в городе Майском Кабардино-Балкарской Республики мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на школьницу. Злоумышленник заметил 17-летнюю старшеклассницу, когда вечером прогуливался по Майскому. Сначала он делал неприличные предложения, а когда понял, что девочка не хочет знакомиться, повалил ее на землю. Но пострадавшая оказалась сильнее и побила обидчика. Пока подросток звала на помощь, нападавший успел скрыться с места преступления. Школьница обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о попытке изнасилования ребенка.