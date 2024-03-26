Житель Петербурга морил голодом и держал на цепи 12-летнюю дочь ГСУ СК: в Петербурге возбудили дело в отношении истязавшего дочь мужчины

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Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении 43-летнего местного жителя, который истязал свою 12-летнюю дочь, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, мужчина систематически наносил ребенку побои, ограничивал в еде и пристегивал цепью.

Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 117 УК РФ (истязание), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, — говорится в сообщении.

Ребенок в настоящее время находится в социальном детском учреждении. По данным «Фонтанки», об истязаниях отца стало известно, когда девочка попала в больницу.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга пригласил друга на день рождения жены, однако ночью застал его за приставаниями к четырехлетней дочери. Мужчина вывел товарища на улицу, где ударил его по лицу, а после этого обратился в полицию.

Также в Санкт-Петербурге младенец умер после того, как ему сделали плановую прививку от полиомиелита. По словам родителей, они вызывали скорую помощь трижды, медики делали ребенку жаропонижающие уколы. На третий раз его забрали в больницу, где он и скончался.