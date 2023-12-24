Мужчина расправился с супружеской парой и сбежал с места преступления СК: супружескую пару убили в частном доме под Пермью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супружеская пара была убита в поселке Октябрьский Пермского края, сообщил Следственный комитет. Сотрудникам СК пока не удалось установить личность преступника, он скрылся после того, как расправился с мужчиной и женщиной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары в Пермском крае. По данным следствия, в вечернее время 23 декабря 2023 года неизвестный пришел в частный дом жителей поселка Октябрьский, где причинил смертельные травмы супругам, после чего с места преступления скрылся, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя СК России Александра Бастрыкина. Уточняется, что, по версии Следкома, супружеская пара была убита из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина поссорился с девушкой по вызову, после чего вытолкал ее в окно на пятом этаже. Пострадавшей удалось выжить, скорую помощь ей вызвали очевидцы. Столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, 45-летнего злоумышленника доставили на допрос.