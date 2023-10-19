Житель Пензы недополучил зарплату и «заминировал» место работы «Осторожно, новости»: житель Пензы «заминировал» ТЦ из-за маленькой зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Пензы «заминировал» торговый центр, в котором работал, из-за маленькой зарплаты, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Инцидент, как пишет канал, произошел еще 21 сентября. В городскую полицию позвонил неизвестный и заявил, что в здании «Дома мебели» на улице Баумана заложено взрывное устройство, отмечает канал. На место выехал наряд, но ничего не обнаружил и уехал.

Злоумышленника нашли спустя почти месяц. Им оказался 22-летний работник мебельной компании «ДСВ» Станислав К. Ранее, пишет канал, он был дважды судим за кражу, а в последнее время трудился в распиловщиком. На допросе он признался, что решил отомстить работодателю за маленькую оплату.

Ранее военный комиссар из города Мирного в Якутии Юрий Чуба решил проучить своих подчиненных, но стал фигурантом уголовного дела по статье о телефонном терроризме. Он сообщил в военкомат о минировании, но подчиненный, вместо того чтобы сообщить об этом руководству, как требует инструкция, сразу вызвал полицию. В результате начальника оштрафовали на 200 тысяч рублей.