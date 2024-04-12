Житель Оренбургской области погиб в затопленном доме

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В поселке Пригородный в Оренбургской области из-за наводнения погиб мужчина, сообщил портал «Урал56.Ру» со ссылкой на классного руководителя одного из детей погибшего Елену Мусатову. У мужчины остались жена и два ребенка.

Дом семьи Чернышовых стало затапливать во время паводка. Вскоре вода поднялась до крыши, но мужчина остался спасать животных. Он перестал выходить на связь вечером 9 апреля, а на следующее утро родственники нашли его тело. Причины смерти еще устанавливаются. У погибшего остались жена, дочь-одиннадцатиклассница и сын — студент одного из вузов Москвы.

Серьезные паводки затронули сразу несколько регионов России. Сложная ситуация в Оренбургской области, в Тюменской области введен режим ЧС. В Курганской области подтоплено сотни домов. Есть подтопления в Алтайском крае, Московской, Самарской, Брянской областях и в других регионах.

Ранее стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей. Помощник главы ведомства добавил, что в Оренбуржье в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, оттуда эвакуированы 164 пациента.