Продавцы лодок решили нажиться на наводнении и взвинтили цены «Подъем»: во время наводнения в Оренбурге резко выросли цены на лодки

Житель Оренбурга Александр Попов рассказал «Подъему», что во время наводнения продавцы забродных сапог и лодок взвинтили цены. По его словам, всего за несколько часов лодки в профильных магазинах подорожали на пять тысяч рублей.

Звоним в магазин: сколько стоит лодка надувная? 12 тысяч. Приезжаем — уже 17. Купили за 17. То есть, буквально за несколько часов лодка стала на 5 тысяч дороже. Костюмы, заброды, которые вчера стоили 1,5-2 тысячи, мы купили за 3-3,5 тыс. Ценники переписывают прямо на месте, с людей просто дерут деньги, — заявил Попов.

В Оренбургской области с 4 апреля из-за ухудшения ситуации с половодьем введен режим ЧС регионального уровня. Правительственная комиссия 7 апреля отнесла паводок в регионе к ЧС федерального характера. В Орске после прорыва дамбы подтоплены порядка семи тысяч домов.

Главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин ранее заявил, что компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме семь тысяч рублей за квадратный метр. Он добавил, что в некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов. Подтопленными оказались 12 817 жилых домов.