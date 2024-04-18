Житель Оренбурга пропал без вести во время паводков SHOT: житель Оренбурга отправился на помощь животным и пропал во время паводков

Фото: Сергей Никифоров/news.ru

В Оренбурге местный житель отправился покормить брошенных животных и пропал без вести во время паводков, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина не выходит на связь с 13 апреля.

Как пишет SHOT, перед выходом из дома 49-летний оренбуржец предупредил супругу, что повезет еду кошкам и собакам, которые остались на затопленных участках в СНТ «Совнархоз». Телефон мужчины недоступен, местные поисковые отряды несколько раз на лодках осмотрели район, но не нашли пропавшего. По данным канала, 18 апреля начнутся поиски с применением квадрокоптера.

Ранее жители поселка Перовский в Оренбургской области сами построили дамбу, которая спасла их жилье от затопления во время весенних паводков. Они собрали около 3 млн рублей и круглосуточно работали на протяжении пяти дней, чтобы ее возвести.

Протяженность дамбы составила 1,5 км. Местные жители своими силами спроектировали ее, заказали глину и начали строительство. Мужчины работали лопатами, а женщины помогали с едой. Дежурство проводилось в том числе и по ночам: люди ходили с фонарями и проверяли, не подтекает ли сооружение. Местные утверждают, что администрация не оказывала им никакой помощи, а чиновники грозились их наказать за самодеятельность.