Житель Омска залез под майку к спящей в поезде 14-летней девочке Mash: житель Омска домогался спящей в поезде 14-летней девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Омска домогался 14-летней девочки из Нижнего Новгорода, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, мужчина начал приставать к девочке, когда она уснула, а проснулась в то время, как 42-летний попутчик лез к ней под майку.

Увидев, что ребенок проснулся, мужчина быстро ушел. После этого девочка пошла к проводнице и полицейским, которым рассказала о случившемся. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь быстро вычислили личность незнакомца, нашли его и сняли с поезда на станции в Пензенской области. Там его уже встречали другие полицейские, которые задержали мужчину.

Ранее стало известно, что в Архангельске 38-летний местный житель пять лет совращал приемных дочерей. Пострадавшим девочкам 12, 9 и 5 лет. Они рассказали о домогательствах приемного отца социальному педагогу в школе, мужчина удочерил детей своей супруги в 2019 году.

Отмечается, что девочки решились рассказать о преступлениях отчима только после того, как съехали от него вместе с матерью. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».