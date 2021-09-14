«Жир давил на меня»: житель Новосибирска похудел на 100 кг за три года

Житель Новосибирска Александр Мартыненко, весивший почти 200 кг, смог за три года сбросить центнер лишнего веса. Прийти в норму мужчине удалось благодаря строгой диете и занятиям спортом. Он исключил из рациона сладкое, стал делать физические упражнения — приседания, отжимания и пресс. Об этом пишет «КП — Новосибирск».

По словам новосибирца, проблемы с лишним весом у него начались ещё в детстве. С 10 лет он стал много есть и перестал активно двигаться. С того момента цифры на весах становились всё больше, и к окончанию школы его вес достиг 140 кг.

Впервые Мартыненко удалось похудеть после 17 лет, когда он вместе с сестрой уехал в Аргентину. Там Александр устроился рабочим на стройку, где ему приходилось таскать 50-килограммовые мешки, а на сам объект приезжать на велосипеде. Благодаря физическим нагрузкам молодой человек впервые скинул 40 кг.

Я там похудел до нормального веса — примерно до 95 килограммов. Однако комплексы, конечно, остались. Я не мог раздеться на людях или на пляже. Стеснялся своей кожи, которая висела как тряпка, — сказал Александр.

Вернувшись на родину, он вновь столкнулся с издевательствами. На нервной почве мужчина перестал выходить на улицу, его бросила девушка. В итоге Мартыненко ещё больше стал заедать стресс — до тех пор, пока у него не начались серьёзные проблемы со здоровьем.

Я не мог спать на спине, не мог спать на боку. Жир давил на меня, а именно на позвоночник. Я спал на полубоку, просыпаясь каждые два часа. После принятия пищи мне становилось тяжело дышать. Мой вес составлял 190 килограммов, — рассказал мужчина.

Свой путь к похудению он начал в 2017 году. Сначала Александр перестал есть на ночь, исключил из рациона сладкое, соки и чаи, пил только кипячёную воду. В 2018-м он впервые за долгое время решился выйти на улицу. Спустя ещё полгода Мартыненко начал ездить на маршрутке.

В 2019 году новосибирец добавил физические нагрузки: приседания, отжимания, пресс, упражнение на икры.

Поначалу я мог присесть только три раза, отжаться от подоконника — 10 раз, сделать упражнения пресс — 10 раз. Спустя два года упорного труда за один подход я могу присесть 40 раз, отжаться от пола — 13 раз, сделать упражнения на пресс — 55 раз, — сказал Александр.

Сейчас его вес составляет 88 килограммов. Правда, из-за похудения у него растянулась кожа, появились варикоз и киста на шее. Однако и с этими проблемами Мартыненко надеется справиться.

Ранее учёные заявили, что основной причиной ожирения является не переедание, а потребление пищи с высоким гликемическим индексом, богатой быстрыми углеводами. Вызываемые их потреблением гормоны запускают масштабную перестройку обмена веществ, которая приводит к накоплению жира и увеличению веса.