Житель Новосибирска пожаловался на высокие цены за свадьбу

Житель Новосибирска Даниил заявил, что даже его «никакущая» свадьба без излишеств обойдётся ему в 100 тысяч рублей. При этом сибиряк потратился только на костюмы, кольцо, услуги фотографа и ужин в ресторане с родителями, пишет Сиб.фм.

Мы покупаем платье и костюм примерно на 20 тысяч. Фотограф у нас будет всего на час и выйдет вместе со студией на 10–15 тыс. А потом мы пойдём куда-нибудь посидим с родителями — это ещё деньги. Но! Даже такая никакущая свадьба обойдётся минимум в 60 тысяч рублей, — пожаловался Даниил.

Он считает, что в Новосибирске возможно сыграть свадьбу меньше чем за 50 тысяч только в том случае, если она пройдёт в гараже. Даниил рассказал, что изначально он и его невеста планировали сыграть традиционную свадьбу с банкетом и большим количеством гостей. Однако выяснилось, что стоимость такого торжества составит примерно 300–400 тысяч рублей. Молодожёны решили не тратиться и вместо этого приобрести технику для дома.

Ранее потомок итальянских графов Родольфо Антонелли переехал в Новосибирск, чтобы преподавать язык и культуру Италии. Он женился на сибирячке Екатерине, которая рассказала об особенностях и привычках иностранца.