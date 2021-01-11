Житель Новосибирска подаст в суд на ювелирный салон из-за срыва помолвки

https://static.news.ru/photo/5482937c-54a5-11eb-bab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Новосибирска Дмитрий Асташов намерен подать в суд на ювелирный магазин из-за сорванной помолвки. Он заказал кольцо для невесты, однако к нужному сроку оно не было доставлено.

Мужчина намеревался сделать возлюбленной предложение в новогоднюю ночь, в присутствии членов её семьи. В декабре он сделал заказ, оформив его до предпраздничной суеты. Он внёс предоплату, но в итоге всё пошло не по плану. До Нового года оставалось всё меньше времени, а заказ так и не приходил. После его обращения в службу поддержки магазина Дмитрию пообещали, что кольцо будет доставлено 29 декабря, также ему предложили скидку. Несмотря на это, долгожданная посылка не пришла ни в этот срок, ни даже в канун Нового года.

В последний день перед Новым годом мне на банковскую карту вернули предоплату, хотя я этого не требовал. Тогда я окончательно понял, что кольца не будет. Зато ювелирная сеть меня завалила своими рассылками в почте и звонками с предложением сделать у них покупки. Отвратительный сервис. Все мои планы разрушили. Я ведь пытался найти это кольцо в других магазинах, но и там предлагалось только на заказ, — сетует Асташов, чьи слова приводит «КП-Новосибирск».

Больше всего он переживает из-за осложнившихся отношений с родственниками невесты. По его словам, будущая тёща с особенным волнением ждала торжественного момента. Но вместо предложения руки и сердца ему пришлось признаться всем собравшимся в случившемся и вручить любимой обычный новогодний подарок. Теперь Дмитрий намерен судиться с магазином. Юрист Константин Зиновьев полагает, что у мужчины есть шанс добиться компенсации.

По закону «О защите прав потребителей» у покупателя есть шанс получить компенсацию морального вреда за доставленные страдания. В данном случае необходимо будет предоставить суду доказательства того, что заказ был оформлен, а также обещания магазина о его выполнении, выписки с банковского счета о предоплате, — подчеркнул Зиновьев.

Юрист также отметил, что истцу стоит привлечь свидетелей, которые могут подтвердить его намерения, которые не осуществились из-за того, что заказанное кольцо не пришло вовремя. Сумму моральной компенсации определит суд.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что теннисистка Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом за 18 млн рублей. Спортсменка собирается замуж за друга принца Гарри Александра Гилкса.

Стоимость кольца Мария не назвала, но её достаточно быстро вычислили поклонники. Они подсчитали, что стоит такое украшение порядка 180 тыс. фунтов стерлингов.